استقبل قسم الطوارئ بمستشفى 30 يونيو بمحافظة بورسعيد شابًا في العشرينيات من عمره في حالة بالغة الخطورة، بعدما مكث تحت الماء لأكثر من عشر دقائق إثر تعرضه للغرق، ليصل إلى المستشفى بنقص حاد في الأكسجين ، وتدهور حاد في مستوى الوعي

وتحركت فرق الطوارئ فور وصول الحالة لتأمين مجرى الهواء وتركيب أنبوبة حنجرية وتوصيله بجهاز التنفس الصناعي، بالتوازي مع استقرار العلامات الحيوية وإجراء الفحوصات والأشعة التي أظهرت وجود إصابة رئوية حادة نتيجة دخول المياه إلى مجرى التنفس، مع كسور في الضلوع.

رحلة عودة للحياة بعد غرق دام أكثر من عشر دقائق تحت الماء وإنقاذه بمستشفى 30 يونيو بورسعيد

ومع دخول المريض إلى قسم العناية المركزة، انطلقت مرحلة رعاية مكثفة على مدار الساعة، شملت الدعم التنفسي المتقدم والمتابعة المستمرة لوظائف المخ والرئتين، بمشاركة تخصصات المخ والأعصاب والباطنة والرمد، إلى جانب التمريض والصيدلة الإكلينيكية. وأظهرت التقييمات تأثر وظائف المخ بنقص الأكسجين الشديد، إلى جانب التهاب رئوي حاد وارتفاع كرات الدم البيضاء ، فتم سحب المزارع الميكروبية وتحديد البكتيريا المسببة للعدوى، وتوجيه المضادات الحيوية وفقًا لنتائج المزارع مع مواصلة الدعم التنفسي، حتى استقرت وظائف الرئتين وعادت كرات الدم البيضاء إلى معدلاتها الطبيعية.

وبعد مرور أكثر من اثني عشر يومًا على جهاز التنفس الصناعي، نجح فريق العناية المركزة في فصل المريض عن الجهاز مع تحسن تدريجي لافت في مستوى الوعي، وتواصلت رحلة التعافي عبر برامج العلاج الطبيعي والتأهيل، حتى استعاد الشاب التغذية الطبيعية عن طريق الفم وتحسنت قدراته الإدراكية وبلغ مستوى الوعي الطبيعى ، لينتقل بعدها إلى العناية المتوسطة ثم إلى القسم الداخلي لاستكمال المتابعة، ويخرج من المستشفى في حالة تحسن.

وتعكس هذه الحالة تنسيقًا متواصلًا بين أقسام الطوارئ والعناية المركزة والتخصصات الطبية والتمريض والصيدلة الإكلينيكية والعلاج الطبيعي والفرق المعاونة بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد، وذلك بإشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.

شارك فى إنقاذ الشاب فريق العمل الطبي والتمريضي المتميزين كلا من الدكتور محمد عبد الكريم، استشاري الطوارئ و الدكتور أحمد صلاح، استشاري الطوارئ بالاضافة الى الدكتور محمد رضا، استشاري العناية المركزة

الدكتور عمرو حرات، استشاري العناية المركزة

الدكتور أحمد السيد، أخصائي الباطنة

الأستاذ محمود عبد الغني ، مدير إدارة التمريض و محمد عاطف ، مشرف الرعاية المركزة الثانية.

الأستاذ عمر عبد الرؤوف، أخصائي تمريض بالرعاية المركزة الثانية و ميراي صادق، أخصائية تمريض بالرعاية المركزة .

الأستاذ محمد سعد، مشرف الرعاية المركزة .

الأستاذة نجلاء شطا، أخصائية تمريض بالرعاية المركزة .

الأستاذ علاء عطا، أخصائي تمريض بالرعاية المركزة .

مع متابعة مباشرة من الدكتور محمد صبح ، مدير ادارة الرعاية الثانوية والثالثيه بفرع بورسعيد ، والدكتور عمرو عبد الحميد ، مدير مستشفى ٣٠ يونيو

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، على أن ما تحقق في هذه الحالة يعكس روح الفريق الواحد والالتزام المهني والإنساني لدى الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى 30 يونيو، مؤكدًا أن عودة الشاب إلى وعيه وحياته الطبيعية بعد أكثر من عشر دقائق تحت الماء تمثل رسالة أمل، وتؤكد أن الاستثمار في كفاءة الكوادر وتطوير الخدمات الصحية يثمر عن إنقاذ الأرواح في أدق اللحظات.