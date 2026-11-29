قادت لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، حملة ميدانية مكبرة لتطهير محيط وداخل المقابر، وغلق كافة المنافذ العشوائية التي تستغلها عربات "الكارو" والنباشون للتسلل ليلاً وإلقاء المخلفات داخل حرم المقابر.



جاء ذلك في استجابة فورية وحاسمة لشكاوى المواطنين وزائري المقابر الجديدة



لمنع اختصار الطريق لمصنع التدوير.. "حي غرب بورسعيد" يغلق الثغرات الخلفية للمقابر الجديدة ويرفع تراكمات القمامة



وجاءت هذه التحركات العاجلة عقب رصد شكاوى الأهالي وإدارة أمن المقابر بشأن قيام أصحاب عربات الكارو المحملة بالقمامة باختصار الطريق والعبور من داخل المقابر الجديدة من جهة أرض النوادي للوصول إلى مصنع تدوير القمامة ومنطقة "الشدوف"، مما يتسبب في تساقط كميات كبيرة من القمامة على طول مسارهم داخل الجبانة، وتشويه المظهر الحضاري وانتهاك حرمة المقابر أثناء مرورهم في أوقات متأخرة من الليل، فضلاً عن تسلل "الفريزة" والنباشين إلى داخلها.



وأكدت لمياء الجيار، رئيس حي غرب، أنه تم استدعاء مسؤولي شركة النظافة، وأفراد الأمن، ومشرفي نظافة المقابر على الفور لوضع حل جذري للأزمة، مشيرةً إلى أنه يجري العمل حالياً على إنشاء حاجز من خلال تجميع الرمل والردش المحيط بالمنطقة خلف أرض النوادي، لغلق وسد كافة أماكن التسلل والمنافذ العشوائية بشكل نهائي، بما يضمن منع دخول عربات الكارو و"الفريزة" والنباشين، وكذلك منع تسلل الحيوانات والأبقار إلى داخل المقابر الجديدة عبر المنطقة الخلفية لأرض النوادي.



وأضافت رئيس حي غرب أن معدات شركة النظافة تواصل العمل المكثف لرفع كافة التراكمات والمخلفات من داخل وخارج المقابر الجديدة، مع التركيز على مسارات دخول العربات سابقاً نظراً لكثافة القمامة المتساقطة بها، مشددةً على استمرار المتابعة الميدانية والتصدي بكل حزم لأي محاولات لفتح ثغرات جديدة أو الإضرار بالنظافة العامة وحرمة المقابر.