تفقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مدرسة الشهيد نبيل الوقاد الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على تنفيذ التقييمات الوزارية، والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل المدارس.

وخلال جولته، تابع محمود بدوي انتظام الدراسة داخل الفصول، واطمأن على تنفيذ التقييمات الوزارية وفقًا للتعليمات المحددة، ومدى التزام المعلمين والطلاب بالجدول المقرر، مشددًا على أهمية تحقيق الانضباط المدرسي وتوفير الأجواء التعليمية المناسبة التي تضمن حسن سير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على أهمية الانضباط المدرسي

وأكد مدير المديرية أن الاهتمام بالصفوف الأولى يمثل أولوية أساسية في منظومة العمل التعليمي، باعتبارها المرحلة التي تتشكل خلالها المهارات الأساسية لدى التلاميذ، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف المتابعة التربوية والتعليمية، والحرص على إتقان مهارات القراءة والكتابة والحساب، ومراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ، بما يسهم في بناء قاعدة تعليمية قوية تدعم مسيرتهم الدراسية في المراحل التالية.

كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى التلاميذ، والتعامل الجاد مع أي جوانب تحتاج إلى تحسين، مع تفعيل دور المعلم داخل الفصل باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق جودة العملية التعليمية.

جاء ذلك رفقة رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وبحضور وليد التوني مدير المدرسة التي تضم ١٢ فصلًا دراسيًا، بإجمالي ٤٥٠ طالبًا وطالبة.