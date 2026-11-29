افتتحت المستشارة امل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة النسخة الخامسة من قمة المرأة المصرية ٢٠٢٦ التى ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرً " تحت شعار من التعلم الى التمكين الاقتصادي، بحضور احمد كجوك وزير المالية و الإعلامية دينا عبدالفتاح رئيس ومؤسس منتدى الخمسين .

كما شهدت القمة، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرً، لإطلاق مبادرة «صانعات التغيير»، التي تستهدف تنمية قدرات المرأة وتأهيلها في مجالات إدارة المشروعات الثقافية والمالية، والحقوق القانونية، والتمكين الاجتماعي، بما يربط المهارات المكتسبة باحتياجات سوق العمل في مختلف المحافظات.

هذا وقد شهدت القمة مشاركة حكومية رفيعة المستوى ونخبة من قيادات المؤسسات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والصناعية ورواد الأعمال.

كما شهدت القمة حضور المهندسة هدى منصور عضوة المجلس وعضو مجلس ادارة السكري لمناجم الذهب, و ايمان خليفة الامين العام للمجلس ، والمستشار محمد عافية المستشار القانوني للمجلس، و آية الضبع مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، و مي محمود مدير عام إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس، واسماء البغدادي مدير عام المكتب الفني بالمجلس، و نوران الجميعي مسؤولة المعارض و التسويق بإدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس

وقد استهلت المستشارة امل عمار كلمتها بتقديم خالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق وشعب مصر في المصاب الأليم الذي وقع بالأمس، داعية اللى أن يتغمد الضحايا بالرحمة وبالشفاء العاجل للمصابين.

كما اكدت على أن القمة أصبحت منصة هامة تجمع صناع القرار والقيادات الاقتصادية ومجتمع الأعمال والأجيال الجديدة، لتبادل الرؤى وصناعة الفرص.

كما اوضحت ان القمة اليوم تكتسب أهمية خاصة من شعارها «من التعلُّم إلى تحقيق الدخل»، الذي يطرح تساؤلًا جوهريًا هو : كيف نحول الاستثمار في تعليم المرأة ومعارفها ومهاراتها إلى فرص اقتصادية حقيقية، ودخل مستدام، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني؟ فالتعليم هو نقطة الانطلاق، والعمل والإنتاج هما ترجمة المعرفة إلى إنجاز، والقدرة على المنافسة والابتكار والقيادة هي ما نتطلع إليه.

كما اكدت على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أدركت أن تمكين المرأة أحد المرتكزات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وأن الاستثمار في قدراتها يمثل استثمارًا مباشرًا في قوة الاقتصاد الوطني وتنافسـيته واستدامته، وتجسد هذا التوجه في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي وضعت التمكين الاقتصادي ضمن محاورها الرئيسية، انطلاقًا من رؤية تؤمن بأن المرأة شريك اساسي وأصيل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وفي اطار ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس حرصت الدولة المصرية على تهيئة بيئة داعمة لتمكين المرأة من خلال منظومة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما تضمنه من ضمانات لتعزيز تكافؤ الفرص، والمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتوفير الحماية للمرأة من التمييز والتحرش والتنمر في بيئة العمل، فضلا عن دعم حقها في التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية.

كما اكدت المستشارة أمل عمار ان المجلس القومي للمرأة يضطلع باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، بدور محوري في اقتراح السياسات والتشريعات، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيز الشراكات ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يضمن ترجمة الرؤية الوطنية إلى نتائج ملموسة، موضحة أن الجهود تبدأ بالاستثمار المبكر في بناء قدرات الأجيال الجديدة، وهو ما يتجسد في برنامجا «نورة» و«نور»، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، وصولًا إلى برامج تنمية المهارات وريادة الأعمال والتثقيف المالي، وبرنامج «تحويشة» لتعزيز الادخار والشمول المالي، ودعم السيدات في تأسيس مشروعاتهن وتطويرها والوصول بمنتجاتهن إلى الأسواق.

كما اكدت ان المجلس يعمل على تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل، وترسيخ ثقافة مؤسسية تتيح للمرأة التقدم المهني والوصول إلى مواقع القيادة. مع إيمان بأن النجاح الحقيقي للتمكين الاقتصادي لا يقاس بعدد البرامج التدريبية، وإنما بما تحدثه من تغيير في حياة المرأة؛ بأن تتحول المهارة إلى فرصة عمل، والفكرة إلى مشروع، والمشروع إلى نشاط اقتصادي مستدام.

كما اوضحت إن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على خمسة مسارات متكاملة ، تتمثل في تطوير منظومة التعليم والتدريب وربطها باحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية الواعدة، والاستثمار في المهارات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل الملائم للمرأة في مختلف مراحل تأسيس المشروعات ونموها، وتيسير وصولها إلى الأسواق وسلاسل القيمة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، للانتقال من التدريب إلى التشغيل، ومن إتاحة الوظائف إلى بناء المسارات المهنية، ومن المشاركة إلى القيادة ، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، والتوسع في الخدمات الداعمة للأسرة، بما يتيح للمرأة تحقيق طموحاتها المهنية والاقتصادية دون تعارض مع مسؤولياتها الأسرية ، علاوة على ضمان وصول الفرص الاقتصادية إلى المرأة في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها المرأة الريفية والمرأة المعيلة والمرأة ذات الإعاقة، والشابات في بداية حياتهن المهنية.

كما وجهت المستشارة أمل عمار رسالة إلى مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية بأن الاستثمار في الكفاءات النسائية لا يقتصر على كونه مسؤولية مجتمعية، بل هو قرار اقتصادي رشيد، يعزز الإنتاجية والابتكار والقدرة التنافسية، وثمنت في هذا الإطار ما تتضمنه قمة اليوم من توقيع بروتوكولات تعاون وافتتاح معرض للتوظيف، بما يعكس الحرص على الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، وربط طموحات الشباب والشابات بفرص اقتصادية ومهنية حقيقية.

كما وجّهت رسالة خاصة إلى الشابات قائلة:"لا تجعلْنَ من الشهادة الدراسية نهاية لطموحاتكن، بل بداية لرحلة من التعلم المستمر والعمل والابتكار، ثقن بقدراتكن، وبادرن إلى اكتشاف الفرص وصناعتها، ولا تحصرن أنفسكن في المسارات المهنية التقليدية؛ فالمستقبل يفتح أمامكن آفاقًا واسعة في التكنولوجيا والصناعة والزراعة والاستثمار وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات الواعدة..واعلمْنَ أن النجاح ليس له مسار واحد، وأن لكل منكن القدرة على صناعة المسار الخاص به، والإسهام في بناء مستقبل الوطن."

كما اكدت رئيسة المجلس على أن طموحنا لا يقف عند إعداد المرأة لسوق العمل، وإنما يمتد إلى تمكينها من صناعة الفرص وقيادة المؤسسات والمشاركة في رسم مستقبل الاقتصاد، فطموحنا أن تتعلم المرأة لتبتكر، وتعمل لتنتج، وتنتج لتنافس، وتنافس لتقود، وإننا في المجلس القومي للمرأة نؤمن بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في الإنسان المصري، وفي استقرار الأسرة، وفي حاضر الوطن ومستقبله، ونتطلع إلى أن تسهم هذه القمة في بناء شراكات مستدامة، تفتح افاقا جديدة لجيل جديد ينصت ويسمع حتى يتقدم.



وعلى هامش فعاليات القمة، تفقدت المستشارة أمل عمار معرض «المصرية»، والذي ضم مجموعة متنوعة من المنتجات والحرف اليدوية التي أبدعتها أيادي السيدات المصريات، وشملت منتجات الخياطة والطباعة والصابون والتطريز والجلود الطبيعية والمنتجات الطبيعية، إلى جانب فن الأميجرومي وحرفة التلي والباتشورك القائم على إعادة تدوير الأقمشة وصناعة العرائس، وذلك في إطار دعم وتسليط الضوء على إبداعات المرأة المصرية ومهاراتها الحرفية، وتعزيز فرص تمكينها اقتصاديًا.



كما شهدت المستشارة أمل عمار أيضا إعلان نتائج مسابقة THE 180 CHALLENGE، التي أُقيمت بمشاركة عدد من الطالبات ورائدات الأعمال اللاتي استعرضن أفكارهن ومشروعاتهن الريادية في عروض تقديمية مدتها 180 ثانية، وذلك في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتسليط الضوء على النماذج النسائية الواعدة.