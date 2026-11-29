أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة المصرية، وتعزيز وعيها المجتمعي، مشيراً إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة والمبادرات التي تستهدف حماية المرأة والأسرة المصرية، ومواجهة التحديات المجتمعية من خلال نشر الوعي والتثقيف.

وأضافت الدكتورة عايدة عطيه مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن حملة «طرق الأبواب» تأتي في إطار جهود الدولة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الزواج القائم على المصلحة والاستغلال، وتعزيز قدرة المرأة على اتخاذ القرارات السليمة، موجهاً بتكثيف الجهود التوعوية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن الفرع ينفذ تدريباً للرائدات الريفيات اليوم ، بمقر فرع المجلس بالزقازيق، وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ حملة «طرق الأبواب» للتوعية بمخاطر الزواج القائم على المصلحة والاستغلال، والتي تستهدف نشر الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بالمخاطر المترتبة على هذه الظاهرة.

وأضافت مقررة فرع المجلس أن الحملة تنفذ على مدار 3 أيام خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2026، من خلال ندوات توعوية بعدد من مراكز وقرى المحافظة.