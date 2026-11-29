تنطلق اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026 امتحانات شهر نوفمبر 2026 في المدارس ، حسب الجداول المعلنة في كل محافظة

ومن جانبها ، أكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن امتحانات شهر نوفمبر تعقد أثناء اليوم الدراسي، مع استمرار انتظام الحصص الدراسية، بما يحقق التوازن بين تنفيذ التقييمات الشهرية واستكمال شرح المقررات الدراسية وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن المديرية تحرص على تنظيم أعمال التقييم بصورة تضمن متابعة المستوى الحقيقي للتحصيل الدراسي للطلاب، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع وضوح المواعيد والإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وفي الجيزة .. كان قد وجه سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة برفع درجة الجاهزية القصوى داخل المدارس والالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال امتحانات شهر نوفمبر ، مشددًا على ضرورة ​استكمال كافة التجهيزات الإدارية والتنظيمية والالتزام بالجداول الزمنية المعلنة، مع تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب ، و​مراجعة خطط توزيع المناهج والتأكد من تغطية المقررات الدراسية المحددة قبل موعد الاختبارات ، و​تكثيف دور المعلمين في مراجعة المفاهيم الأساسية، وتقديم الدعم التعليمي الإضافي للطلاب المتعثرين لضمان قياس نواتج التعلم بدقة ، و​تحري أقصى درجات الدقة والشفافية في أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها.

​وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن امتحانات شهر نوفمبر تمثل أداة تقييمية حقيقية لقياس مستوى التحصيل الدراسي، وتحديد نقاط القوة وجوانب الاحتياج لدى الطلاب، بما يسهم في تطوير الأداء التعليمي بشكل مستمر.

درجات الامتحانات الشهرية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحانات الشهرية مخصص لها درجات في أعمال السنة لطلاب صفوف النقل

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه في جميع صفوف المرحلة الابتدائية ، يخصص للاختبار الشهري 15 درجة من اجمالي مجموع الطالب الذي يبلغ 100 درجة

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية “الصفين الأول والثاني الإعدادي” ، يخصص أيضا للإختبار الشهري 15% من مجموع الدرجات البالغ 100 درجة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "عام" ، فيخصص للاختبار الشهري 15% من مجموع الطالب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني بكالوريا ، يخصص للتقييم الشهري 20% من مجموعه