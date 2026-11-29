أشاد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، بأداء لاعبي الفريق الأبيض أمام الأفريقي التونسي، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مباراة مميزة.

وقال حمادة طلبة، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن الزمالك تميز بالالتزام والانضباط التكتيكي أمام الأفريقي، مشيدًا بحضور جماهير القلعة البيضاء ومساندتها للفريق خلال المباراة.

وأضاف أن تحقيق الفوز في القاهرة يمثل خطوة مهمة في مشوار الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويمنح الفريق دفعة قوية خلال المنافسات المقبلة.

ووجه نجم الزمالك السابق الشكر لجماهير القلعة البيضاء على دعمها ومساندتها المستمرة، مؤكدًا أنها تقدم ملحمة في كل مباراة وتحظى بدور كبير في دعم الفريق.