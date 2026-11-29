وفق ما أوردت صحف الاحتلال، فقد بلغت خسائر الفلسطينيين جراء هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، تكاليف باهظة.

نقلت الصحيفة عن متضررين أن وثائق التأمين لم تغطّ خسائرهم، فيما قال محامٍ يتابع قضاياهم إن لجنة إسرائيلية معنية بالتعويضات لم تتلقَّ تمويلاً منذ أربع سنوات

وفي قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، قال صاحب ورشة لإصلاح السيارات إن عشرات الملثمين قدموا من جهة مستوطنة قريبة، ليلة 10 نوفمبر الجاري، وأضرموا النار في 47 سيارة كانت تنتظر الإصلاح، إلى جانب عدد من المركبات المخصصة للتفكيك.

وقدّر صاحب الورشة خسائره بنحو 7 ملايين شيكل (نحو 2.1 مليون دولار)، موضحاً أن وكيل التأمين أبلغه بأن وثيقته لا تغطي الأضرار الناجمة عن حريق أشعله مستوطنون.

وذكرت الصحيفة أن فرق الإطفاء الفلسطينية احتاجت إلى ساعات للسيطرة على الحريق.

شددت القوات الإسرائيلية، ليل الجمعة السبت، إغلاق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وعززت انتشارها العسكري في أحيائها، وسط مداهمات لمنازل الفلسطينيين.

وفي قرية المالك قرب رام الله، أفاد سكان باحتراق 7 سيارات وتضرر شاحنة في هجوم وقع ليلاً.