قال اللواء دكتور أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، إن حادث الوراق يثير العديد من علامات الاستفهام، مشيرًا إلى أن هناك ملابسات غير واضحة تستدعي إجراء معاينة فنية دقيقة لموقع الحادث، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوعه.

وأوضح الضبع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن السرعة وحدها قد لا تفسر حجم الحادث، خاصة أن السيارة الملاكي صغيرة الحجم مقارنة بسيارة النقل التي يصل وزنها إلى نحو 40 طنًا وأكثر، مؤكدًا ضرورة تحديد طبيعة المناورة التي أدت إلى انقلاب السيارة.

وأضاف الخبير المروري أن من بين الاحتمالات التي يجب فحصها اصطدام سيارة النقل بالرصيف بشكل مباشر، وأن المعاينة الميدانية وتحليل آثار التصادم سيساعدان في تحديد السيناريو الأقرب لوقوع الحادث.

وأكد أن تسرب البترول غير طبيعي خاصة أن العربية حديثة إلا أذا كان هناك تأكل في مكونات السيارة للكشف عن أسباب الحادث.

