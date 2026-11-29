لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء هجوم شنّه مسلحون على بلدة لوما سانكي في منطقة بورجو بولاية النيجر، وسط غرب نيجيريا.

كما قام المسلحون بإحراق عشرات المنازل والمتاجر والممتلكات الخاصة والعامة، انتقامًا من مواطني البلاد.

وقال المتحدث الإعلامي لولاية النيجر أوبيد نوح نانا: “إن الهجوم أسفر في حصيلة أولية عن مقتل 11 رجلاً وثلاث نساء، إضافة إلى إحراق أكثر من 50 منزلاً ونحو 35 متجراً وأربع مركبات وخمس دراجات نارية ومحطة وقود”.

وأدان نانا بشدة الهجوم، واصفاً إياه بأنه “مأساوي وغير مقبول”، ومؤكداً أن حكومة الولاية تعمل على استعادة الأمن في المناطق المتضررة وتقديم الدعم للسكان المتضررين.

وأشار إلى انتشار فرق أمنية مشتركة تضم قوات عسكرية وعناصر من الشرطة ومتطوعين محليين في المنطقة، موضحاً أن سلاح الجو قدم دعماً للقوات البرية، ما أجبر المسلحين على الانسحاب، ومؤكداً استمرار العمليات الأمنية لحماية السكان ومنع تجدد الاعتداءات.

وفي الثالث والعشرين من الشهر الجاري، قُتل 35 شخصاً على الأقل من إثنية الفولاني في هجمات انتقامية شنّتها ‏مجموعات محلية مسلّحة في وسط غرب نيجيريا، عقب هجوم مسلّح أودى ‏بحياة 11 شخصاً.

وتعاني ولاية النيجر الواقعة وسط نيجيريا منذ سنوات من تصاعد عنف ‏العصابات المسلحة التي تقوم بعمليات خطف وسرقة للمواشي، وهذا مع تزايد نشاط ‏المجموعات المتمردة في المنطقة.