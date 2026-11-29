أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخين ‏باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.‏

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان عبر منصة ‌”إكس”: “إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا ‏باتجاه المنطقة الشرقية من السعودية، وتدميرهما”،‏ مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وأكد المالكي في البيان أن محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني السعودي، زوال الخطر عن محافظتي بقيق والأحساء في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، عقب إطلاق إنذارات طوارئ في وقت سابق لتحذير السكان من خطر محتمل.

وكان التحالف أعلن أمس السبت اعتراض وتدمير صاروخين ‏باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.‏