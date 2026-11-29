شنّت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية ليلية مكثفة بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بهدف ضبط سيارات النقل المخالفة والحد من التجاوزات المرورية.

وشهدت الحملات انتشارًا للخدمات المرورية في عدد من الميادين والمحاور، لمتابعة حركة السيارات ورصد المخالفات والتعامل مع المعوقات التي قد تؤثر على السيولة المرورية، إلى جانب منع الانتظار العشوائي.

واستهدفت الحملات تكثيف التواجد المروري خلال ساعات الليل، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري وتيسير حركة المواطنين.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتعزيز التواجد الميداني ومتابعة الحالة المرورية بمختلف الطرق والمحاور على مدار اليوم.