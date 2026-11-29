كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى عدد من الأهالي بإحدى قرى محافظة الشرقية من قيام بائع أسطوانات غاز بالنصب عليهم، من خلال استبدال أسطوانات الغاز بأخرى فارغة، قبل اكتشاف الواقعة عقب مغادرته المكان.

ضبط بائع أسطوانات غاز بالشرقية بتهمة النصب على المواطنين وبيع أسطوانات فارغة

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين عدم تلقي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة التروسيكل الظاهرة في الفيديو، والتي كانت محملة بأسطوانات الغاز وتسير دون لوحات معدنية، إلى جانب ضبط قائدها، وهو بائع أسطوانات غاز مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بارتكاب الواقعة بتاريخ 23 من الشهر الجاري، كما اعترف بمزاولة نشاط بيع واستبدال أسطوانات الغاز دون تصريح، وبأسعار تزيد على السعر المقرر، بهدف تحقيق مكاسب مالية.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على مركبة التروسيكل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.