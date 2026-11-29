أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة النهار لايف، أن اللمة وسط الأهل والناس نعمة كبيرة لا يدرك الإنسان قيمتها إلا عندما يفتقدها، مشيرة إلى أن هناك أشخاصًا يتمنون أن يعيشوا وسط أهلهم ومن حولهم، بعدما حُرموا من هذا الدفء الإنساني.

اللمة والدوشة نعمة كبيرة.. مش بنحس بقيمتها غير لما نفتقدها

وقالت مفيدة شيحة إن الإنسان قد يضيق أحيانًا من زحام الحياة وكثرة الالتزامات، لكنه عندما يجد نفسه بعيدًا عن الناس يكتشف أن وجودهم حوله كان مصدرًا للسعادة والونس، وأن التفاصيل اليومية البسيطة التي اعتاد عليها كانت تحمل قيمة أكبر مما كان يتصور.

وأضافت أن كثيرين كانوا يحلمون بالعمل من المنزل، والابتعاد عن الزحام وضوضاء الشوارع، لكن التجربة جعلتهم يدركون أن التواصل الإنساني والوجود وسط الآخرين لهما أهمية كبيرة، وأن الهدوء الذي يتمناه الإنسان أحيانًا قد يتحول إلى شعور بالوحدة عندما يطول.

وتابعت أن أصوات الناس وضحكاتهم وأحاديثهم، التي قد تبدو مزعجة في بعض الأوقات، تصبح بعد غيابها من أكثر الأشياء التي يشتاق إليها الإنسان، لافتة إلى أن وجود الأهل والأصدقاء حولنا نعمة تستحق أن نقدرها.

وشددت مفيدة شيحة على أهمية الاستمتاع باللحظات التي تجمعنا بالأهل والأحباب، وعدم التعامل معها باعتبارها أمرًا مسلمًا به، موضحة أن هناك من يتمنى مجرد الجلوس وسط أسرته وسماع أصواتهم، وأن اللمة بما تحمله من دفء وحياة هي من أجمل النعم التي لا يشعر الإنسان بقيمتها الحقيقية إلا عندما يفتقدها.