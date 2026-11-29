قال موقع تيك كرانش، إن إيران استخدمت خدمة ستارلينك في عمليات عسكرية ضد الولايات المتحدة.



خلال الأيام الأولى لحرب إدارة ترامب على إيران، أفادت التقارير أن خدمة الإنترنت ستارلينك Starlink التابعة لشركة سبيس إكس SpaceX استخدمتها إيران في عملياتها العسكرية ضد الولايات المتحدة.

بحسب تقرير جديد نشرته صحيفة واشنطن بوست ، وصف تقرير سري تم مشاركته مع وزير الدفاع بيت هيجسيث استخدام إيران لخدمة ستارلينك كوسيلة بديلة للاتصالات بعد أن استهدفت الولايات المتحدة أنظمة الاتصالات التقليدية.

ذكر التقرير، من بين أمور أخرى، أن إيران استخدمت خدمة ستارلينك لمراقبة عمليات الطائرات المسيّرة الهجومية، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

وقُتل ستة عسكريين أمريكيين إثر غارة جوية إيرانية بطائرة مسيّرة على منشأة عسكرية في ميناء الشعيبة بالكويت في الأول من مارس.

وقال متحدث باسم البنتاجون إنهم "ليسوا على علم بوجود" تقرير حول هذا الموضوع.

وبحسب ما ورد، فقد شعر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، بالغضب الشديد عندما علم باستخدام الجيش الإيراني لخدمة ستارلينك في مارس الماضي، كما انزعج أيضاً عندما علم أن الجيش الأمريكي كان يستخدم نسخة أقل تكلفة من ستارشيلد ( النسخة العسكرية من ستارلينك ) لعمليات الطائرات بدون طيار الخاصة به.

بعد ذلك بوقت قصير، فرضت شركة سبيس إكس المزيد من القيود على مبيعات ستارلينك، وأوقفت برنامج إعادة البيع غير المباشر الخاص بها.