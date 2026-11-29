أفاد الدفاع المدني السعودي، السبت، بأنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في بقيق للتحذير من خطر.

شمل الإنذار المبكر كلاً من محافظة بقيق ومحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مساء السبت 28 نوفمبر.

دعا الدفاع المدني السعودي المواطنين والمقيمين خلال فترة التحذير إلى الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والنوافذ الزجاجية، وتجنب الوقوف في الشرفات أو الأسطح، والدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب للمتواجدين في الخارج.



شدد الدفاع المدني على منع التجمهر أو الاقتراب من المواقع الخطرة، محذراً من تصوير أو نشر أو تداول أي مقاطع أو معلومات تتعلق بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها لتجنب المساءلة القانونية.