بدأت لجنة إصدار بطاقات الرقم القومي، السبت 28 نوفمبر، أعمالها بمقر القنصلية المصرية في باريس، حيث تستمر أعمالها حتى يوم 8 ديسمبر، وذلك في إطار الدور الأصيل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في رعاية مصالح الجاليات المصرية بالخارج وتلبية احتياجاتها، وفي ضوء التنسيق المتميز مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قد نظمت خلال الشهرين الماضيين نحو عشر مهام للجان إصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالخارج، شملت الأردن وقطر ولبنان وجدة والرياض وأبو ظبي ودبي واليونان وميلانو وروما، بالإضافة إلى المهمة الحالية التي تم إيفادها إلى فرنسا، وذلك تلبيةً لمطالب المواطنين بالخارج، وتنفيذاً لمخرجات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد بالقاهرة أوائل أغسطس الماضي.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بأبناء الجالية المصرية في فرنسا والدول المجاورة التواصل مع القنصلية المصرية في باريس للتعرف على المستندات المطلوبة، والاستفادة من تواجد اللجنة والتقدم إليها لإصدار بطاقات الرقم القومي، سواء لاستخراجها لأول مرة أو لتجديدها، بما يتيح تقديم هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.