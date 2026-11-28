أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه حضر مؤتمر صحفي مهم للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء التحرير.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزير الخارجية رد على كافة أسئلة الحضور في مختلف القضايا والملفات الشائكة التي تمر بها المنطقة ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" وزير الخارجية تحدث عن ملف السد الاثيوبي وحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وزير الخارجية أكد انه لا حلول عسكرية للازمات التي تواجه المنطقة والعالم كما أكد ان مصر ضد عسكرة البحر الأحمر وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة فقط ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" وزير الخارجية تحدث عن ملف مياه النيل وأكد ان المياه مسألة وجودية بالنسبة لمصر ".

