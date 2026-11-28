أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية بأكملها في حالة حزن كبيرة بسبب حادث الطريق الدائري.



وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "لا يجرؤ مسئول في البلد يخبي معلومة في حادث الطريق الدائري، ومحدش بيطبطب على حد أو بيداري على حد".

وأضاف: "التبرعات هتروح لأهاليها وأصحابها من أسر الضحايا والمصابين في حادث الطريق الدائري".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: " شكرا لكل واحد قدم أموالا لدعم أسر الضحايا والمصابين في حادث الطريق الدائري، وليه الناس بتتشتم وهيا بتقدم مساعدات وتبرعات لضحايا ومصابي الحادث".

