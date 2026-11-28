أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أفريقيا مش مجرد سوق لينا.. دى قارتنا وعمقنا الاستراتيجي.. ومصلحتها مصلحتنا، لافتًا إلى أن أى تنمية تتحقق فى قارتنا تعود بالنفع على مصر وكل الشعوب الأفريقية.

قال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى «الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي»: نعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الهائلة بأفريقيا، ونسعى إلى حضور أقوى للشركات المصرية بالأسواق الأفريقية، وبناء شراكات متنامية مع مجتمع الأعمال الأفريقي، بما يخدم المصالح التنموية المشتركة.

وتابع الوزير: نعمل على تقديم مساندة تصديرية إضافية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوسيع نطاق حضورها بالأسواق الاستراتيجية ومنها الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قطع شوطًا كبيرًا فى إعداد آلية لضمان المخاطر بالأسواق الخارجية.

توفير ضمانات لمخاطر التصدير والاستثمار بالأسواق الأفريقية

وقال نعمل على توفير ضمانات لمخاطر التصدير والاستثمار بالأسواق الأفريقية بتكلفة تأمينية مقبولة، مشيرًا إلى أن مصر تقود جهود توحيد صوت الدول الناشئة والمقترضة فى مواجهة تحديات التمويل والتنمية، حيث تشارك أكثر من ٣١ دولة بينها ١٩ دولة أفريقية فى الكيان الجديد للدول الناشئة والمقترضة، على نحو يعكس نجاحنا فى تحويل توصية دولية إلى كيان فاعل يعزز القدرات التفاوضية للدول النامية والاقتصادات الناشئة.

وأضاف الوزير: نتطلع من خلال هذا الكيان إلى بلورة مواقف جماعية موحدة للدول الناشئة والمقترضة إزاء القضايا الاقتصادية والتمويلية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات لتحقيق مصالحنا المشتركة.