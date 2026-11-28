قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيتم قريبًا إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الصناعة لمساندة المنتج المحلي في عدد من المجالات المختلفة، من خلال حزمة متكاملة من المساندة الفنية والتسويقية للعلامات التجارية المصرية، بما يُسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق .

جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه الوزير مع خريجي 50 جامعة خلال النسخة الخامسة من «قمة المرأة المصرية 2026»، التي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، قائلًا: "الشباب مستقبل الوطن.. هنقف في ضهركم وندعمكم ونساندكم بكل الطرق.. فكروا وابتكروا واكتسبوا المزيد من المهارات والخبرات عشان تحققوا أحلامكم".

وأضاف "أننا نستهدف إعداد جيل جديد من قادة المستقبل يمتلك المهارات والقدرات العملية، وليس فقط الشهادات الدراسية، لافتًا إلى أننا نسعى لإطلاق مبادرات متنوعة سنويًا لتمكين الشباب اقتصاديًا، وتحفيزهم على العمل والإنتاج والابتكار".

وأوضح أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، ودورنا تهيئة المناخ المحفز لنمو مساهماته في الاقتصاد المصري، موضحًا أننا نعمل على إطلاق مبادرات حكومية جديدة تساعد الشباب على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ولفت إلى إطلاق مسابقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتضمن جوائز مالية لتحفيز الشباب على ابتكار حلول تكنولوجية لبعض التحديات وتطوير الخدمات المالية، مشيرا إلى أنه سيتم احتضان المشروعات الفائزة لمدة عام، ومساعدة أصحابها على تنفيذ أفكارهم بما يُسهم فى تحسين خدماتنا.

وقال: "نسعى إلى أن يكون للمبدعين والشركات الفائزة سابقة تنفيذ قوية مع وزارة المالية.. وهذا يساعدهم على الانطلاق والمنافسة".

وأوضح الوزير، أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لمساندة رواد الأعمال والمشروعات الناشئة التى يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه، ونعمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على توفير منظومة متكاملة من التيسيرات الضريبية والمساندة الفنية والتمويلية لرواد الأعمال، مؤكدًا أن هدفنا مساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم بشكل صحيح من اليوم الأول، وفتح آفاق أوسع أمامهم للتمويل والنمو والتصدير.

وأكد الوزير، "أننا نتعاون مع وزارتي «التربية والتعليم» و«التعليم العالي» لربط الطلاب والخريجين بالقطاع الخاص، وتأهيلهم لسوق العمل، بما يُساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية التي تتوافق مع احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.