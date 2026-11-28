أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وازدواج خطوط الطرد التابعة لمحطتي رفع بالزمالك، بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الشركة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الصرف الصحي بالقاهرة

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إن الأعمال تضمنت تنفيذ خطي طرد مزدوج بطول 600 متر طولي، بالإضافة إلى تنفيذ خط بطول 300 متر طولي أسفل كوبري أكتوبر، مرورًا بحي العجوزة بشارع المتحف الزراعي بمحافظة الجيزة ، بما يسهم في تعزيز كفاءة نقل وتصريف مياه الصرف الصحي ورفع القدرة التشغيلية للمنظومة.

وأضاف أن محطتي رفع الزمالك تبلغ طاقتهما الاستيعابية نحو 35 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم منطقة الزمالك ومتفرعاتها، مشيرًا إلى أن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وازدواج خطوط الطرد يستهدف دعم كفاءة التشغيل وتحسين استيعاب التصرفات، والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة.

وثمّن المهندس عادل حسن الدور الذي قام به حي العجوزة والإدارة العامة لمرور الجيزة، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المستمر مع أجهزة الحي والمرور، والذي أسهم في تيسير تنفيذ الأعمال وإنجازها خلال شهرين، مع الحد من التأثير على الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ..