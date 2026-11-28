حقق فريق النصر السعودي فوزًا مهمًا على حساب مضيفه الحزم، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

النصر يهزم الحزم بهدف سامو كوستا في الدوري السعودي

وسجل سامو كوستا هدف المباراة الوحيد لصالح النصر في الدقيقة 26، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس مرمى الحزم، إثر محاولة من زميله البرتغالي جواو فيليكس، ليمنح العالمي التقدم ويحسم لفريقه نقاط المواجهة الثلاث.

ونجح النصر في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليواصل مطاردة صدارة جدول ترتيب دوري روشن، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 10 نقاط.

ويستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، لخوض المواجهة المقبلة مع فريقه أمام القادسية، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في لقاء مرتقب يسعى خلاله العالمي لتحقيق انتصار جديد ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري السعودي.