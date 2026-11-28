استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة عمل هيئة المواد النووية وتطور الأعمال، والتي تضمنت تحويل 4 مواقع في 14 منطقة تحتوي على مواد وعناصر حرجة للعمل على المستوى التطبيقي، وبدء إنتاج الأسمدة الطبيعية من خام الجلوكونيت، إلى جانب إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في الخامات الأرضية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وبحضور رؤساء الهيئات النووية والذرية وقيادات قطاع الكهرباء، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط عمل الهيئات، ومراجعة معدلات الأداء وتحقيق الأهداف المرحلية لكل قطاع.

وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ المشروعات البحثية والتطبيقية في هيئة الطاقة الذرية، إلى جانب متابعة المشروعات التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومناقشة سبل تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة.

وأكد الاجتماع أهمية الدور الحيوي للهيئات التابعة، ومنها هيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية، في استخلاص المواد والمعادن النادرة واستغلالها والاستفادة منها، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وشدد الدكتور محمود عصمت على أهمية التكامل بين الهيئات النووية وقطاعات الكهرباء، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة باعتبارها أحد أهم دعائم تحقيق الجودة والكفاءة، ودعم خطط التحول الطاقي.

وأكد الدكتور محمود عصمت على أهمية العمل بروح الفريق والتكامل بين الهيئات النووية والتنسيق بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء كضمان لاستقرار وموثوقية التغذية الكهربائية والحد من الهدر، وخفض الفقد، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، موضحا أن الكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات بجودة واستمرارية، والشبكة القومية للكهرباء.