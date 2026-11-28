في موقف يعكس المسؤولية الإنسانية والمجتمعية، وتقديرًا لمشاعر أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أعلن قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إرجاء فعاليات مهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال، الذي كان من المقرر انطلاق فعالياته غدًا بكلية التربية النوعية، واستمرار فعالياته حتى 7 ديسمبر المقبل.

كما أعلن القطاع إرجاء مهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي، الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة من 10 إلى 29 ديسمبر المقبل، على مسرح كلية البنات.

ويأتي هذا القرار تضامنًا مع أسر الضحايا ومشاركةً لهم في مصابهم الأليم، وتقديرًا لحالة الحزن التي خيمت على المجتمع إثر هذا الحادث، وتجسيدًا لقيم التكافل والتلاحم الإنساني، وحرص الجامعة على ترجمة مسؤوليتها المجتمعية إلى مواقف تعكس مشاركتها الوجدانية مع أبناء المجتمع في أوقات الشدائد والمحن.

ويؤكد قطاع التعليم والطلاب أن الرسالة الجامعية لا تقتصر على الجوانب الأكاديمية والثقافية والفنية، بل تمتد لتشمل أبعادًا وطنية وإنسانية، تجعل من التضامن والتفاعل مع قضايا المجتمع جزءًا أصيلًا من دور الجامعة ومسؤوليتها.

رحم الله ضحايا الحادث، وألهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، ومنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.