سُجلت هزات أرضية جديدة قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، في ظل نشاط زلزالي متكرر بالمنطقة، وفق بيانات رصد الزلازل المنشورة اليوم.

وأظهرت بيانات متداولة لرصد الزلازل قراءة بلغت 5.2 درجة، قرب منطقة تي أراروا، إلا أن هذا الرقم لم يتسنَّ تأكيده من السجل الرسمي لهيئة GeoNet النيوزيلندية، ما يستدعي التعامل معه باعتباره تقديرًا أوليًا غير مؤكد.

وفي المقابل، سجلت GeoNet هزة بقوة 3.7 درجة، وقعت على عمق 5 كيلومترات، على بعد 230 كيلومترًا شمال تي أراروا، عند الساعة 9:33 مساءً بالتوقيت المحلي. وأشارت بيانات الهيئة إلى تسجيل بلاغ واحد بشأن الشعور بالهزة، مع تصنيف تفاصيل موقعها وبياناتها بأنها أولية.

وأظهرت سجلات الرصد وقوع هزات أخرى متفاوتة القوة في المنطقة نفسها خلال اليوم، من بينها هزة بقوة 3.5 درجة وأخرى بقوة 3.4 درجة، ما يعكس استمرار النشاط الزلزالي قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية.

ولم تتضمن البيانات الرسمية المتاحة حتى وقت إعداد التقرير تأكيدًا لوقوع أضرار أو إصابات مرتبطة بهذه الهزات، كما لا يمكن استنتاج وجود خطر تسونامي من مجرد تسجيل الزلازل، إذ يتطلب ذلك تقييمًا منفصلًا من الجهات المختصة.

وتشهد نيوزيلندا نشاطًا زلزاليًا متكررًا بحكم موقعها عند نطاق التقاء الصفائح التكتونية، ولذلك تتابع الجهات العلمية الهزات وتحدّث تقديراتها بصورة مستمرة.