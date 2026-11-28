يعتمد علاج عسر الهضم على معرفة السبب الكامن وراءه، ويتراوح بين تعديلات نمط الحياة والأدوية الموصوفة.

إليكم علاج عسر الهضم والطرق الطبية الفعالة لتخفيف أعراضه وفقا لما ذكره موقع كليفلاند كلينك.

تعديلات نمط الحياة والنظام الغذائي



في كثير من الحالات البسيطة، تلعب التغييرات البسيطة في عادات الأكل واليوم دوراً رئيسياً في القضاء على أعراض عسر الهضم:



تقسيم الوجبات: تناول وجبات صغيرة ومتعددة على مدار اليوم بدلاً من تناول ثلاث وجبات كبيرة ثقيلة، لتخفيف العبء على الجهاز الهضمي.



الأكل ببطء ومضغ الطعام جيداً: يساعد المضغ الجيّد على تقليل كمية الهواء المبتلع وتسهيل عملية الهضم في المعدة.



تجنب الأطعمة والمشروبات المهيجة: الابتعاد عن الأطعمة الدسمة، المقلية، الحارة، والحمضية مثل الطماطم والبرتقال، بالإضافة إلى التقليل من المشروبات الغازية والكافيين والمنبهات.

عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشراً: تجنب النوم أو الاستلقاء قبل مرور ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل بعد تناول الوجبة للوقاية من ارتداد حمض المعدة.



إدارة التوتر والضغط النفسي: تلعب الحالة النفسية دوراً مباشراً في صحة الجهاز الهضمي، لذا فإن ممارسة تقنيات الاسترخاء تساعد في تقليل نوبات عسر الهضم العصبي.



الإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن الزائد: يسهم التدخين وضعف وزن الجسم في إرخاء الصمام العضلي بين المريء والمعدة، مما يزيد من فرص الإصابة بعسر الهضم والحموضة.



الأدوية



عندما لا تكفي التغييرات في نمط الحياة، قد يوصي الطبيب أو الصيدلي ببعض الأدوية المتاحة دون وصفة طبية أو العلاجات الموصوفة، وتشمل:



مضادات الحموضة : تعمل على معادلة حمض المعدة بسرعة وتوفير راحة فورية مؤقتة من حرقة المعدة والانزعاج.



مثبطات مضخة البروتون: مثل أوميبرازول ، والتي تقلل بشكل كبير من إنتاج حمض المعدة وتمنح الأنسجة فرصة للشفاء في حالات عسر الهضم المزمن أو الارتداد المريئي.



مستقبلات هيستامين: تساعد في تقليل كمية الحمض الذي تفرزه المعدة لفترات أطول نسبياً.



المضادات الحيوية: تُستخدم في حال أظهرت الفحوصات الطبية أن عسر الهضم ناجم عن الإصابة بعدوى بكتيريا المعدة الشهيرة (بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري أو ما تعرف بالجرثومة الحلزونية).



متى يجب استشارة الطبيب فوراً؟



على الرغم من أن عسر الهضم عرض شائع وغير خطير في الغالب، إلا أنه يجب مراجعة الطبيب الفورية في حال ظهور أعراض مقلقة تُعرف بـ "العلامات التحذيرية"، وتتضمن:

فقدان الوزن غير المبرر.

صعوبة أو ألم مستمر عند بلع الطعام.

القيء المتكرر أو القيء المدمم، أو ملاحظة براز داكن اللون (أسود).

الشعور بألم حاد في الصدر أو الفك أو الذراع أثناء حدوث نوبات عسر الهضم.