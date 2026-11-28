كشفت نوران درويش، مسئولة الصحة النفسية بالهلال الأحمر المصري، تفاصيل جهود فرق الدعم النفسي في مساندة مصابي وأسر ضحايا حادث حريق الوراق، مؤكدة أن الساعات الأولى من وقوع الكوارث تمثل المرحلة الأصعب نفسيًا، بسبب حالة الصدمة وعدم استيعاب ما حدث، إلى جانب نقص المعلومات وانتشار الشائعات.

وأوضحت درويش، خلال حديثها عن جهود الهلال الأحمر المصري، بقناة إكسترا نيوز، أن توزيع المصابين والضحايا على عدد كبير من المستشفيات تسبب في صعوبة وصول الأهالي إلى أماكن ذويهم، فضلًا عن انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، ما زاد من معاناتهم النفسية.

وأضافت أن ردود فعل الأهالي خلال الساعات الأولى تفاوتت بين عدم التصديق وعدم استيعاب ما حدث وفقدان الأمل، مع تمسك البعض باحتمالية نجاة ذويهم ووجودهم على قيد الحياة، خاصة مع عدم التأكد من مصيرهم.

وأكدت أن دور الفرق في هذه المرحلة يتمثل في تقديم الإسعاف النفسي الأولي للأهالي والمصابين، مشيرة إلى أن بعض الناجين من الحادث تعرضوا لصدمة نفسية نتيجة نجاتهم من الموت بصعوبة، ما يجعلهم بحاجة إلى الدعم والمساندة.

وأشارت درويش إلى أن التعامل مع المصابين داخل المستشفيات يتم بالتنسيق مع الفرق والكوادر الطبية، للتأكد من قدرة الحالة الصحية للمصاب على التواصل والتعامل مع فريق الدعم النفسي.

وأضافت أنه بعد الحصول على موافقة الفريق الطبي، يجري تقديم الإسعاف النفسي الأولي للمصابين، لمساعدتهم على التعامل مع الأعراض النفسية والمخاوف التي بدأت تظهر عليهم، وتوفير مساحة آمنة تتيح لهم التعبير عن مشاعرهم.