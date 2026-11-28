أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن بناء الأمم لا يتحقق بالكلمات أو التقارير أو المقولات الرنانة التي تتردد في المؤتمرات الدورية، وإنما يتطلب رؤية حقيقية تقوم على الاستثمار والابتكار والتنمية والتصنيع، وتحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات وإنجازات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية، بعنوان «الاقتصاد الأفريقي من مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية إلى ترسيخ السيادة الاقتصادية»، تحت شعار «الابتكار - الاستثمار - التصنيع - بناء أفريقيا للغد».

لغة جديدة ترتكز على الاستثمار والابتكار والتنمية

وقال أبو العينين إن حديثه خلال المنتدى يتناول لغة جديدة ترتكز على الاستثمار والابتكار والتنمية، في إطار البحث عن إجابة للتحدي الأساسي المتعلق بالسيادة الاقتصادية للقارة الأفريقية، وقدرتها على امتلاك إرادتها ووضع قواعد اللعبة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن أفريقيا عانت في الماضي من أزمات واضطرابات مستمرة، ومن غياب القدرة على اتخاذ القرار المستقل، حيث كانت القرارات المتعلقة بالأمن والموارد والبحار ومختلف المقدرات تُفرض عليها من الخارج، كما كانت تخضع لإملاءات خارجية في أسعار الإقراض وتأمين مخاطر الصادرات وتقييم الدول والمخاطر.

أفريقيا بدأت مرحلة جديدة من التحول

وأوضح أن اقتصادات القارة اعتمدت لفترات طويلة على تصدير المواد الخام، رغم امتلاكها موارد طبيعية وبشرية هائلة وقدرات تؤهلها لإقامة صناعات حديثة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

وأشار إلى أن أفريقيا بدأت مرحلة جديدة من التحول، خاصة بعد الجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي عام 2019، للترويج لإمكانات القارة في مختلف المحافل الدولية، ومن بينها مؤتمر تيكاد باليابان، وتحركاته في الصين والعواصم الأوروبية.

ولفت إلى أن هذه الجهود أسهمت في تغيير نظرة العالم إلى أفريقيا، ودفعت القادة الأفارقة إلى تبني رؤية مشتركة تقوم على المطالبة بحقوق القارة في التصنيع واستيراد التكنولوجيا والمشاركة في القيمة المضافة لمواردها الطبيعية والبشرية.

وأكد أبو العينين أن القارة تمتلك من الموارد والخامات الأولية والقدرات البشرية، خاصة الشباب، ما يؤهلها لإنتاج مختلف الصناعات الحديثة، مشيرا إلى أن لقاءاته مع عدد من الرؤساء الأفارقة عكست اتفاقا واضحا على ضرورة التصنيع وتعظيم القيمة المضافة والمشاركة الاقتصادية.

وشدد على أن الإرادة السياسية الأفريقية أصبحت تتجه نحو بناء مستقبل اقتصادي مختلف للقارة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية، بعيدا عن الاكتفاء بالشعارات والتقارير والمناقشات النظرية.