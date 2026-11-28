أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن هناك توافقا واضحا بين القادة الأفارقة بشأن ضرورة تغيير مسار الاقتصادات الأفريقية، والانتقال إلى مرحلة تقوم على التصنيع وتعظيم القيمة المضافة والمشاركة الحقيقية في الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية، بعنوان «الاقتصاد الأفريقي من مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية إلى ترسيخ السيادة الاقتصادية»، تحت شعار «الابتكار - الاستثمار - التصنيع - بناء أفريقيا للغد».

القادة الأفارقة يتحدثون بلغة واحدة

وقال أبو العينين إن لقاءاته مع العديد من رؤساء الجمهوريات الأفريقية كشفت عن وحدة الرؤية تجاه مستقبل القارة، حيث يتحدث الجميع بلغة واحدة تتمثل في الرغبة في التصنيع، والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، والمشاركة في القيمة المضافة بدلا من الاكتفاء بتصدير الخامات.

وأضاف أن هذه الرؤية تعكس صحوة حقيقية لدى القادة الأفارقة، خاصة مع تزايد الإدراك بأن القارة تمتلك الإمكانات التي تؤهلها لتكون شريكا أساسيا في الاقتصاد العالمي، وليس مجرد مصدر للمواد الخام.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية داخل القارة والاتحاد الأفريقي أصبحت تتجه نحو دعم هذا التحول، والعمل على تقديم أفريقيا بصورة مختلفة أمام العالم، بما يتناسب مع ما تمتلكه من ثروات وقدرات اقتصادية وبشرية.

نريد التصنيع والقيمة المضافة والمشاركة الاقتصادية

وأوضح أن التحدي لم يعد مقتصرا على طرح الرؤى أو الحديث عن الإمكانات، وإنما يتمثل في القدرة على تحويل هذه الإرادة إلى واقع ملموس، من خلال بناء قاعدة صناعية قوية، وجذب الاستثمارات، واستيراد التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد الأفريقية.

وأكد أبو العينين أن أفريقيا تغيرت، وأن نظرة العالم إليها أصبحت مختلفة، في ظل تحركات القادة الأفارقة وتزايد المطالب المشتركة بشأن الحقوق الاقتصادية للقارة، مشددا على ضرورة البناء على هذا التوافق لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب الأفريقية.