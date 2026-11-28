أشاد القارئ الشيخ طه النعماني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، بأداء المتسابق عبد الرحمن أبو فايد، الملقب بـ«الحصري الصغير»، خلال الحلقة السادسة من المسابقة، معربا عن إعجابه بموهبته وصوته في تلاوة القرآن الكريم.

الأطفال الراغبون في تعلم تلاوة القرآن

ووجه الشيخ طه النعماني رسالة محبة وتشجيع للمتسابق، كما طرح عليه مقترحاً مميزاً يتمثل في تسجيل مصحف معلم بصوته، ليكون وسيلة تعليمية يستفيد منها الأطفال الراغبون في تعلم تلاوة القرآن الكريم وإتقان أحكامه.

وقال النعماني مخاطباً عبد الرحمن أبو فايد: «أنا بحبك، عايزين نعمل مصحف معلم، إيه رأيك يكون بصوتك للأطفال اللي زيك اللي بيقرأوا القرآن كما أُنزل، ربنا يفتح عليك».

خدمة القرآن الكريم

ويعكس هذا المقترح تقدير الشيخ طه النعماني لموهبة «الحصري الصغير»، ورغبته في الاستفادة من صوته في خدمة القرآن الكريم، خاصة أن تسجيل مصحف معلم بصوته يمكن أن يمثل إضافة تعليمية للأطفال الذين يخطون خطواتهم الأولى في تعلم التلاوة.

دعم المواهب القرآنية الشابة

وتواصل لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» دعم المواهب القرآنية الشابة، من خلال الإشادة بأصحاب الأصوات المتميزة وتشجيعهم على تطوير قدراتهم، بما يسهم في الحفاظ على تراث مدرسة التلاوة المصرية ونقله إلى الأجيال الجديدة.