أشاد الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، بأداء المتسابق عبد الرحمن أبو فايد، الملقب بـ«الحصري الصغير»، خلال الحلقة السادسة من المسابقة، معرباً عن إعجابه بعذوبة صوته والحماس الذي يظهر في أدائه أثناء تلاوة القرآن الكريم.

همة وحماس ورغبة بتجيب الآيات

وقال مصطفى حسني، موجهاً حديثه إلى المتسابق: «والله متعتنا، ومع كل نفس بتاخده بحس بهمة وحماس ورغبة بتجيب الآيات بنفس جميل»، مشيداً بالطاقة الإيجابية التي يقدم بها عبد الرحمن تلاوته وقدرته على إيصال المعاني بروح مميزة.

وخلال تعليقه، انتقل مصطفى حسني إلى تقديم رسالة إيمانية حول قدرة الله سبحانه وتعالى على تغيير الأحوال وإعادة الأمل إلى حياة الإنسان، مؤكداً أن رحمة الله وقدرته تتجاوزان كل الصعوبات والعقبات التي قد تواجه البشر.

زرع الثقة في نفس الإنسان

وأضاف أن الله قادر على أن يخلق الحب من جديد داخل البيوت بعد سنوات من الخلافات التي أفسدت العلاقات، كما أنه سبحانه قادر على إيجاد حلول لمشكلات أُغلقت أمامها جميع الأبواب، وزرع الثقة في نفس الإنسان الذي يمر بظروف صعبة أو يتعثر في حياته.

وتابع حديثه مؤكداً أن أبواب الأمل لا تنقطع، وأن قدرة الله سبحانه وتعالى قادرة على تغيير الواقع مهما بدت الظروف معقدة أو مستحيلة.