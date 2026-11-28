وجه الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، رسالة إيمانية إلى المتسابق محمود غرابة، خلال الحلقة السادسة من المسابقة، وذلك عقب الاستماع إلى تلاوته للقرآن الكريم، متناولاً خلالها أحد مداخل الشيطان التي قد تؤثر على إيمان الإنسان وثقته في وعد الله.

وقال مصطفى حسني، إن من مداخل الشيطان في زماننا الحالي أن يحاول إقناع الإنسان بأمور يكرهها، من خلال التشكيك في صدق وعد الله، رغم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، مستشهداً بقوله تعالى: «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ».

أهمية التمسك باليقين والإيمان

وأوضح عضو لجنة التحكيم أن الشيطان قد يستغل المواقف التي يضطر فيها الإنسان إلى التضحية بشيء محرم أو الابتعاد عن أمر لا يرضي الله، ليزرع داخله الشك في صدق وعد الله، مؤكداً أهمية التمسك باليقين والإيمان وعدم الانسياق وراء هذه الوساوس.

ضرورة حسن الظن بالله

واختتم مصطفى حسني حديثه برسالة لافتة، قائلاً: «فلا تصف الله بما تكره»، في تأكيد على ضرورة حسن الظن بالله والثقة في حكمته وعدله، وعدم ربط الإيمان بما يتمناه الإنسان أو يرغب في حدوثه.