طرح الإعلامي عمرو أديب تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن إدارة وصيانة الطرق في مصر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على عاتق وزارة النقل أم المحافظات، مطالبًا بتحديد المسؤوليات بوضوح ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه عبر فضائية MBC MASR، إن تبعية الطرق في مصر أصبحت أحد الألغاز التي تحتاج إلى إجابة واضحة، خاصة في ظل المليارات التي أنفقتها الدولة على تطوير شبكة الطرق.

وأضاف: «من الألغاز في مصر هو مين المسؤول عن الطرق في مصر، وزارة النقل ولا المحافظات؟! أنت بتتكلم عن مليارات تم إنفاقها، ولازم نعرف مين المسؤول في النهاية، وهل حصل تقصير أم لا؟».