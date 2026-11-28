وجه الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، رسالة إيمانية إلى المتسابق محمد عبد الرحمن الخولي، خلال الحلقة السادسة من المسابقة، وذلك عقب الاستماع إلى تلاوته للقرآن الكريم، متحدثاً عن أهمية التعلق بالله وعدم الانشغال بالنعم عن المنعم سبحانه وتعالى.

وقال مصطفى حسني، خلال تعليقه على قراءة المتسابق: «سيدنا النبي بيقول لما ربنا يديك نعمة حبه، فلا تنشغل بالنعمة عن المنعم»، مؤكداً أهمية أن يكون حب الله والارتباط به حاضراً في حياة الإنسان، مهما تعددت النعم التي يحصل عليها.

صعوبة في مواجهة الأزمات والابتلاءات

وأضاف أن الإنسان الذي لا يمتلك صلة قوية بربه قد يجد صعوبة في مواجهة الأزمات والابتلاءات، موضحاً أن غياب هذا الارتباط قد يدفعه إلى اليأس عند تعرضه لمحنة أو مشكلة في حياته.