انتهت حلقة اليوم السبت من برنامج دولة التلاوة في الموسم الثاني، حيث بدأت إذاعة الحلقة في تمام التاسعة مساءا على عدد من القنوات الفضائية وتم بثها على الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف.

وحصل المتسابقون الستة المشاركون في حلقة اليوم على الدرجات الآتية:

محمود غرابة: 271

عبد الرحمن أبو فايد: 274

محمد الخولي: 273

حسن الأصمعي: 274

يوسف الصواف: 272

محمد أبو ليلة: 270

وانتهت حلقة اليوم إلى مغادرة المتسابق: محمود غرابة بعد التصفية مع المتسابق: محمد أبو ليلة والذي تأهل إلى المرحلة التالية مع باقي المتسابقين.





نتائج حلقة أمس الجمعة في دولة التلاوة

وفي حلقة أمس الجمعة، خرج المتسابق محمد الطباخ من منافسات برنامج «دولة التلاوة»، بعد خوض جولة إعادة أمام المتسابق الشيخ محمد رضا، في ختام المنافسة التي شهدت إعلان درجات المتسابقين من لجنة التحكيم.

وأظهرت النتيجة النهائية حصول المتسابقين على الدرجات التالية:

بدر عبدالحكيم: 274 درجة.

محمد أيمن عبدالعزيز: 274 درجة.

الحسين بركات: 272 درجة.

علي ياسين التهامي: 272 درجة.

محمد رضا العشري: 271 درجة.

محمد الطباخ: 271 درجة.

وتساوى محمد الطباخ ومحمد رضا في الدرجات المعلنة، بحصول كل منهما على 271 درجة، قبل خوض جولة الإعادة التي انتهت بخروج محمد الطباخ من المسابقة.

وتصدر بدر عبدالحكيم ومحمد أيمن عبدالعزيز قائمة المتسابقين بـ274 درجة لكل منهما، بفارق درجتين عن الحسين بركات وعلي ياسين التهامي، اللذين حصلا على 272 درجة.