تحدثت الفنانة تيسير فهمي عن موقفها من العودة إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب، مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا في المشاركة بأي عمل جديد، رغم تلقيها عرضًا دراميًا خلال الفترة الماضية، لكنها لم تجده مناسبًا لها.

وقالت تيسير فهمي في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنها لا تحضر لأي مشروع فني في الوقت الحالي، ولا تستعد لخوض اى أعمال فنية حاليا.

وأضافت أنها تلقت عرضًا للمشاركة في مسلسل واحد مؤخرا، لكنها لم توافق عليه بسبب عدم إعجابها بالعمل.

وعن رؤيتها للدراما في الوقت الحالي مقارنة بالفترات السابقة، أشارت تيسير فهمي إلى أن الدراما تواجه صعوبات في المرحلة الحالية، خاصة مع اختلاف الأجيال وتغير طبيعة المشكلات التي يعيشها الشباب، قائلة إن من أبرز الموضوعات التي تشغل الأجيال الجديدة مشكلاتهم وظروف حياتهم.

أعمال تيسير فهمي

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي في الدراما التليفزيونية كان مسلسل «بفعل فاعل»، الذي عُرض عام 2012، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم طارق لطفي وياسر جلال وتامر هجرس وميرنا وليد ورجاء الجداوي، ومن تأليف منى رجب وإخراج تيسير عبود.