لقي طالبان مصرعهما، وأصيب طالب ثالث، إثر حادث تصادم دراجة نارية بالرصيف أمام قرية طرانيس على طريق المنصورة – شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع الحادث.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع كل من يوسف محمد عبد الله صبح، ويوسف محمد البنداري، يبلغان من العمر 17 عامًا، ومقيمان بقرية بدواي.

وأسفر الحادث عن إصابة إسلام ياسر جمعة المهدي، 17 عامًا، من قرية بدواي، باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر مضاعف بالساعد الأيسر، وجرح قطعي بالوجه، وتم نقله إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج.

تم نقل المتوفيين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.