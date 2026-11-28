تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال التطوير بكورنيش مدينة دكرنس وشارع 6 أكتوبر، إلى جانب أعمال الرصف بقرية القباب الكبرى بمركز دكرنس، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وحرص المحافظ على متابعة أعمال الرصف بقرية القباب الكبرى على الطبيعة، والتأكد من تنفيذ بالوعات تصريف مياه الأمطار بالشارع، بما يضمن كفاءة أعمال الرصف وتحقيق الاستفادة منها، خاصة خلال موسم الأمطار، يرافقه إيهاب منصور، معاون المحافظ، وهاني أحمد، رئيس مركز ومدينة دكرنس.

كما تفقد "مرزوق" استكمال أعمال تطوير كورنيش مدينة دكرنس، وتابع أعمال الرصف بشارع 6 أكتوبر، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من سير الأعمال وفقًا للمخطط، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ بمشروعات التطوير والرصف، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة سير الأعمال على الطبيعة، والتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.