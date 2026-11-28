اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 217 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد، دفعة شهر أكتوبر، بإجمالي مليون جنيه (1.000.000) جنيه، موزعة على 14 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح "مرزوق" أن عدد المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ 34 شابًا وشابة (14 من الذكور - 20 من الإناث)، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين حتى تاريخه قد بلغ 151 مليونا و118 ألف جنيه، استفاد منها 13,985 شابا وفتاة، منهم 6,617 ذكور و7,368 إناث.

جاءت موافقة اللواء "مرزوق" على صرف الدفعة بناءً على التقرير الذي عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز، وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون الإخلال بالشروط والقواعد المنظمة، وتوفير الدعم والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين.