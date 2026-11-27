خيّم الحزن على أهالي منطقة سندوب بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، خلال تشييع جثمان رضا حسن الجبالى ، أحد ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، حيث وُوري جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.



واستقبل مسجد التوبة بمنطقة سندوب جثمان الفقيد، لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل أن يتوجه المشيعون إلى مقابر الأسرة لتشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأقاربه وأهالي حيث شاركوا في وداعه والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان رضا حسن لقي مصرعه إثر الحريق الهائل الذي اندلع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عقب تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل محملة بمواد بترولية، ما أسفر عن انقلاب الناقلة وتسرب حمولتها واشتعال النيران في عدد كبير من السيارات.

وأسفر الحادث، وفق الحصيلة النهائية المعلنة، عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.