أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث إنقلاب تروسيكل، داخل أرض زراعية بقرية الزمار التابعة، لمركز تمي الأمديد، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة تمي الأمديد، بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل ووجود مصابين

.انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب تروسيكل داخل الأراضي الزراعية، أسفر عن إصابة كلا من : أحمد عبدالعزيز حسن محمد، 20 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وأصيب رشدي الشحات محمد محمد، 40 عاما ، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

رمضان عثمان رشدي محمد، 38 عاما ، جرح قطعي بالرقبه م الخلف.

ومحمد حسن رمضان حسن 38 عاما ، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفي تمي الأمديد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.