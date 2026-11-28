استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، دون تسجيل أي تغيير ملحوظ، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبنوك.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 54.77 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع، بنسبة تغير بلغت صفرًا، ما يعكس حالة من الاستقرار في سعر العملة الأمريكية داخل البنك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

وبالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة، بلغ سعر اليورو 60.02 جنيه للشراء و60.25 جنيه للبيع، دون تغيير مقارنة بآخر تحديث.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي

وسجل الجنيه الإسترليني 71.73 جنيه للشراء، مقابل 71.98 جنيه للبيع، مستقرًا عند مستوياته السابقة.

سعر الين الياباني اليوم في البنك الأهلي

وفي ما يخص العملة اليابانية، جاء سعر الين الياباني عند 34.38 جنيه للشراء و34.52 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي

وبلغ سعر الفرنك السويسري 65.61 جنيه للشراء و66.09 جنيه للبيع، دون أي تغيير يُذكر.

أسعار العملات الاسكندنافية اليوم في البنك الأهلي

وعلى صعيد العملات الاسكندنافية، سجلت الكرونة السويدية 5.33 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع.

بينما بلغت الكرونة النرويجية 5.56 جنيه للشراء و5.59 جنيه للبيع.

وسجلت الكرونة الدنماركية 8.01 جنيه للشراء و8.04 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك الأهلي

وسجل اليوان الصيني 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع، مستقرًا دون تغيير.

سعر الدولار الكندي والدولار الأسترالي اليوم في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار الكندي 38.47 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار الأسترالي 36.27 جنيه للشراء و36.48 جنيه للبيع.