كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشقاء بالتعدى على أحد الأشخاص بالضرب باستخدام "سلاح أبيض"، وإحداث إصابته بالغربية.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 أكتوبر الماضى، تلقى مركز شرطة قطور بلاغا من إحدى المستشفيات باستقباله عاملا ونجل عمه مصابين بجروح قطعية متفرقة، مقيمين بدائرة المركز.

وبسؤالهما، أقرا بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين 3 أشقاء لقيام أحدهم بمضايقة زوجة الأول حال تواجدها بمحل ملكها الكائن بدائرة المركز، قاموا على إثرها بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابتهما المنوه عنها.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم، عاملين، وطالب، مقيمين بذات الدائرة، وتم بإرشادهم ضبط السلاحين المستخدمين فى التعدي.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





