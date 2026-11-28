أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تتضمن وظائف في عدد من شركات القطاع الخاص ومجالات العمل المختلفة.

وتشمل فرص التوظيف المعلنة وظائف فنية وهندسية، وأعمالًا في مجال التجارة والمبيعات والمخازن، إلى جانب فرص في الإشراف على السكن والطبخ، مع تحديد شروط خاصة لكل جهة من حيث المؤهل الدراسي والسن والخبرة المطلوبة.

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وتستهدف نشرة التوظيف الأسبوعية توفير فرص تشغيل للشباب، والمساهمة في الحد من معدلات البطالة، من خلال التعاون بين وزارة العمل وشركات القطاع الخاص، مع إتاحة أكثر من وسيلة للتقديم على الوظائف المعلنة.

ما وظائف وزارة العمل 2026 المتاحة للمؤهلات العليا والمتوسطة؟

تضم وظائف وزارة العمل 2026 فرصًا متنوعة تناسب حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وفقًا لطبيعة كل وظيفة ومتطلبات الشركة المعلنة.

وتأتي الوظائف الجديدة ضمن النشرة الأسبوعية للتوظيف، التي تتيح للراغبين في العمل التعرف على التخصصات المطلوبة، وعدد الوظائف المتاحة، وشروط الالتحاق، والرواتب المحددة بحسب الخبرة وطبيعة العمل.

ومن بين الجهات التي أعلنت عن فرص عمل جديدة، شركة السويدي للكابلات، وشركة سبيد العالمية للتجارة، والمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة، حيث تختلف الوظائف المطلوبة وشروط التقديم من جهة إلى أخرى.

ما وظائف شركة السويدي للكابلات وعدد الفرص المتاحة؟

أعلنت شركة السويدي للكابلات عن احتياجها إلى عدد من العاملين في التخصصات الفنية والهندسية، ضمن الوظائف المدرجة في نشرة وزارة العمل، وتشمل الفرص الآتية.

فني كهرباء كنترول: 8 وظائف.

فني ميكانيكا: 8 وظائف.

فني عزل كابلات: 5 وظائف.

فني كابلات: 5 وظائف.

مساعد فني إنتاج: 20 وظيفة.

مساعد فني نجارة: 5 وظائف.

فني صهر أفران ألومنيوم: 10 وظائف.

مهندس إنتاج كابلات: 5 وظائف.

وتتنوع الوظائف المطلوبة بالشركة بين الأعمال الفنية المرتبطة بالكهرباء والميكانيكا والكابلات، ومهام الإنتاج والنجارة، بالإضافة إلى التخصصات الهندسية التي تشمل إنتاج الكابلات.

ما شروط التقديم على وظائف السويدي للكابلات 2026؟

حددت الشركة مجموعة من الشروط الخاصة بالتقدم للوظائف المعلنة، والتي تشمل المؤهل الدراسي والسن والخبرة العملية، وفقًا لطبيعة المهنة المطلوبة.

وتتمثل شروط التقديم في الآتي.

الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، وفقًا لطبيعة المهنة.

ألا يقل السن من 21 إلى 35 سنة.

ألا تقل الخبرة المطلوبة من 3 إلى 15 سنة.

وتتراوح الرواتب المعلنة لوظائف شركة السويدي للكابلات بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، وفقًا للخبرة المطلوبة وطبيعة الوظيفة.

عنوان التقديم: العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة، A1 الشرقية.

رقم التواصل: 01024624624.

ما وظائف شركة سبيد العالمية للتجارة 2026؟

تتضمن نشرة التوظيف الأسبوعية فرص عمل جديدة لدى شركة سبيد العالمية للتجارة، في عدد من الوظائف المرتبطة بمجالات القيادة والمبيعات والتسليم وإدارة المخازن.

وتشمل الوظائف المعلنة بالشركة الآتي:

سائق برخصة ثانية: 20 وظيفة.

مندوب مبيعات: 10 وظائف.

مندوب تسليم: 20 وظيفة.

سائق برخصة أولى: 10 وظائف.

عامل مخازن: 20 وظيفة.

أمين مخازن: 10 وظائف.

وتوفر الوظائف فرصًا للراغبين في العمل بمجالات النقل والتوزيع والمبيعات والمخازن، مع اختلاف طبيعة المهام المطلوبة حسب المسمى الوظيفي.

ما شروط وظائف شركة سبيد العالمية للتجارة؟

أوضحت تفاصيل الوظائف المعلنة أن التقديم لدى شركة سبيد العالمية للتجارة يتطلب توافر عدد من الشروط، التي تشمل المؤهل الدراسي والسن والخبرة العملية.

وتتمثل شروط التقديم في الآتي.

الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، بحسب مجال العمل.

ألا يزيد السن على 35 سنة.

الخبرة المطلوبة من 3 إلى 5 سنوات.

وتتراوح الرواتب المعلنة للوظائف بالشركة بين 8 آلاف و15 ألف جنيه، وفقًا للخبرة المطلوبة وطبيعة العمل.

عنوان التقديم: الكيلو 15 طريق الإسكندرية الزراعي، الإسكندرية.

رقم التواصل: 01098175053.

ما وظائف المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة؟

أعلنت المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة عن توافر فرص عمل في تخصصي الإشراف على السكن والطبخ، ضمن الوظائف المدرجة في نشرة وزارة العمل الأسبوعية.

وتشمل الوظائف المطلوبة بالمدرسة الآتي.

مشرف سكن من الجنسين: وظيفتان.

طباخ أول: وظيفتان.

وتستهدف الوظائف المعلنة أصحاب الخبرات المناسبة للعمل في مجال الإشراف على السكن أو إعداد الطعام، وفقًا للتخصص المطلوب بكل وظيفة.

ما شروط التقديم على وظائف المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة؟

حددت المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة مجموعة من الشروط للراغبين في التقدم للوظائف المعلنة، وتشمل الآتي.

الحصول على مؤهل عالٍ.

الخبرة المطلوبة سنتان.

السن من 25 إلى 40 سنة.

ويصل الراتب الشهري المعلن للوظائف إلى 17280 جنيهًا.

عنوان التقديم: الغردقة، محافظة البحر الأحمر.

رقم التواصل: 01002269646.

كيف يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل 2026؟

أتاحت وزارة العمل عدة طرق للراغبين في التقدم للوظائف المعلنة، بما يتيح للمتقدمين التواصل مع الجهات المختصة أو الشركات التي توفر فرص العمل.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف التقدم من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، كما يمكن التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، وفقًا لطرق التقديم المحددة لكل وظيفة.

وينبغي للمتقدم مراجعة شروط الوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها، والتأكد من توافق المؤهل الدراسي والسن والخبرة مع المتطلبات المعلنة، إلى جانب التواصل مع جهة العمل من خلال رقم الهاتف المحدد لكل شركة.

وتوفر نشرة التوظيف الأسبوعية معلومات عن الوظائف المطلوبة، وأعداد العاملين المطلوبين، والرواتب، ومواقع التقديم، بما يساعد الباحثين عن فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على التعرف على الوظائف المناسبة لهم.

وتتنوع الرواتب المعلنة في فرص العمل الجديدة بين 8 آلاف و20 ألف جنيه في شركة سبيد العالمية للتجارة وشركة السويدي للكابلات، بينما يصل الراتب الشهري في المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة إلى 17280 جنيهًا، وفقًا للتفاصيل الواردة في نشرة التوظيف.

وبذلك تشمل فرص وزارة العمل 2026 وظائف في المجالات الفنية والهندسية والتجارية والفندقية، مع اختلاف شروط التقديم والرواتب بحسب طبيعة كل وظيفة والخبرة المطلوبة.