أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم /السبت/ أن عدد الوظائف المدفوعة بأسرع وتيرة له في كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من هذا العام، مدفوعًا بنمو قطاعي الصحة والخدمات الغذائية.

وبلغ عدد الوظائف المدفوعة الأجر 21.36 مليون وظيفة حتى شهر مايو، بزيادة قدرها 406 آلاف وظيفة عن العام السابق، وفقًا لبيان لوزارة البيانات والإحصاء الكورية الجنوبية أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

ويمثل هذا أكبر ارتفاع على أساس سنوي في أرقام الربع الثاني منذ عام 2022، حين ارتفع عدد الوظائف المدفوعة الأجر بمقدار 628 ألف وظيفة.

وتشير الوظائف بأجر إلى الوظائف التي يشغلها موظفون، وهي تختلف عن إحصاءات التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة، والتي تشمل جميع العاملين.

وعلى سبيل المثال، عندما يعمل شخص ما في شركة خلال أيام الأسبوع ويحصل على وظيفة بدوام جزئي في معهد تعليمي خاص خلال عطلات نهاية الأسبوع، يسجل كشخص واحد، بينما تُسجل وظيفتان بأجر.

وبحسب القطاع.. ارتفعت الوظائف في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية بمقدار 161 ألف وظيفة، مسجلةً بذلك أكبر زيادة في الربع الثاني منذ عام 2021.

وزادت الوظائف في قطاعي الإقامة والخدمات الغذائية بمقدار 67 ألف وظيفة، وهي أعلى زيادة منذ عام 2017، عندما بدأت الوزارة في جمع البيانات ذات الصلة.

في المقابل.. انخفضت وظائف الأجور في قطاع التصنيع بمقدار 4 آلاف وظيفة، وانخفضت في قطاع البناء بمقدار 16 ألف وظيفة.

وضمن قطاع التصنيع، أضافت صناعة الرقائق الإلكترونية، التي تشهد ازدهارًا غير مسبوق، 6 آلاف وظيفة بأجر خلال الفترة المذكورة.

وبحسب الفئة العمرية، تراجعت الوظائف التي يشغلها الأشخاص في العشرينات من العمر وما دونها بمقدار 56 ألف وظيفة، بينما زادت الوظائف في الفئات العمرية الأخرى.

وعلى وجه الخصوص، زادت فرص العمل بأجر للأشخاص في الستينيات من العمر بمقدار 277 ألف وظيفة، ما يمثل نحو 70% من إجمالي الزيادة.