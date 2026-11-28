يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة سامي قمصان تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة نظيره فريق بريميرو دي أوجوستو الأنجولي ضمن منافسات دور ال 32 بكأس الكونفدرالية.

ويعقد سامي قمصان مدرب الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت للحديث عن مباراة بريميرو دي أوجوستو الأنجولي ضمن منافسات دور ال 32 بكأس الكونفدرالية.

يدخل الأهلي مواجهة بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، المقررة غدا الأحد، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط غيابات في صفوف الفريق.

وبحسب تقارير صحفية، يغيب الرباعي محمد مجدي أفشة، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله، وأحمد خالد كباكا عن المواجهة.

ويعمل سامي قمصان وجهازه المعاون على تجهيز العناصر المتاحة واختيار البدائل المناسبة، بحثًا عن بداية قوية في البطولة القارية.