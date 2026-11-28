ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الجمعة، في الجولة 12 بالمسابقة المحلية.

وخسر تشيلسي من نوتنجهام فورست، أمس، بثلاثية مقابل هدفين، ليواصل السقوط في المسابقة المحلية هذا الموسم، ويتوقف رصيده عند 16 نقطة في المركز الثامن.

وتقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ12 بالدوري الإنجليزي كالتالي: مانشستر يونايتد ضد برينتفورد، ليدز ضد كوفنتري سيتي، إيبسويتش تاون ضد أستون فيلا.

2- برايتون: 22 نقطة

3- مانشستر سيتي: 22 نقطة

4- ليفربول: 21 نقطة

5- بورنموث: 18 نقطة

6- برينتفورد: 17 نقطة

7- ليدز يونايتد: 17 نقطة

8- تشيلسي: 16 نقطة

9- إيفرتون: 16 نقطة

10- توتنهام: 15 نقطة

11- هال سيتي: 14 نقطة

12- أستون فيلا: 14 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد: 13 نقطة

14- نوتنجهام فورست: 12 نقطة

15- كوفنتري سيتي: 12 نقطة

16- فولهام: 11 نقطة

17- إيبسويتش تاون: 11 نقطة

18- سندرلاند: 9 نقاط

19- مانشستر يونايتد: 8 نقاط

20- كريستال بالاس: 7 نقاط



