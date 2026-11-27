تنطلق اليوم الجمعة الجوله الثانيه عشر من بطولة الدوري الانجليزي بمواجهة هلمه بين نوتينجهام فورست وتشيلسي
وجاءت مواعيد الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :
الجمعة 27 نوفمبر 2026
نوتينجهام فورست × تشيلسي - 10 مساءً - ملعب سيتي جراوند
السبت 28 نوفمبر 2026
مانشستر يونايتد × برينتفورد - 5 مساءً - ملعب أولد ترافورد
ليدز يونايتد × كوفنتري سيتي - 5 مساءً - ملعب إيلاند رود
إيبسويتش تاون × أستون فيلا - 7:30 مساءً - ملعب بورتمان رود
الأحد 29 نوفمبر 2026
إيفرتون × ليفربول - 2 مساءً - ملعب هيل ديكنسون
برايتون × نيوكاسل يونايتد - 4:05 مساءً - ملعب فالمر
فولهام × بورنموث - 4:05 مساءً - ملعب كرافن كوتيج
سندرلاند × توتنهام هوتسبير - 4:05 مساءً - ملعب النور
كريستال بالاس × هال سيتي - 4:05 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
أرسنال × مانشستر سيتي - 6:30 مساءً - ملعب الإمارات