أكد صلاح عامر، الكاتب الصحفي، أن الدولة تواصل جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التوسع في المبادرات الحكومية ومنافذ البيع التي تستهدف زيادة المعروض ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح عامر، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار، التي انطلقت في سبتمبر الماضي، شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد السلع المشمولة بالتخفيضات من 17 إلى 30 سلعة، كما زاد عدد منافذ البيع من 284 إلى نحو 400 منفذ على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن نسب التخفيضات تتراوح بين 25% و30% مقارنة بأسعار الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن المبادرة مستمرة حتى شهر مارس المقبل، بما يضمن امتدادها لتغطية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن المبادرة تستهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة المعروض وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان إتاحة المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.

وتطرق إلى جهود التوسع في أسواق اليوم الواحد، موضحًا أن الفكرة بدأت في محافظة الإسكندرية منذ أكثر من عامين، قبل أن تنتشر لتصل إلى نحو 600 فرع، وتوفر مختلف السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة.

واستعرض نماذج للأسعار المخفضة التي توفرها هذه المنافذ، حيث يُطرح السكر بسعر 25 جنيهًا، والأرز بـ24 جنيهًا، والزيت بـ50 جنيهًا، فيما يبلغ سعر اللحوم السودانية 350 جنيهًا، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الجهود لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.